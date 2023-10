Israele è scomparso dalle mappe? Perché in Cina i motori di ricerca sono sotto accusa Diversi utenti hanno cominciato a segnalare che sulle mappe dei principali motori di ricerca cinesi non si trova più il nome di Israele. Abbiamo fatto qualche verifica: sembra che il problema riguardi soprattutto le versioni web.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C’è il nome dell'Egitto, quello della Giordania e quello dell’Iraq. Ma ci sono anche i nomi di Haifa e Nazareth. Quello che manca è il nome di Israele. Negli ultimi giorni sono arrivate diverse segnalazioni sulla presenza del stato di Israele nelle mappe di Baidu e Alibaba, due delle Big Tech cinesi da cui passa la maggior parte dei servizi internet della regione.

Diversi media stanno riportando la stessa accusa. Dopo che è iniziata la guerra tra Israele e Hamas nei motori di ricerca non è stato più possibile trovare direttamente il nome di Israele dalle mappe. Questa ricostruzione è comparsa sul britannico The Telegraph e sul Wall Street Journal. Ma la notizia, dopo qualche controllo con le nostre fonti, sembra un po’ più complessa.

Dove è finito lo Stato di Israele?

Il primo passaggio da chiarire è quello dei livelli di zoom. Nei livelli più alti di zoom non si vedono sempre tutti i tag degli Stati, che siano bandiere o nomi. Si tratta di una scelta arbitraria, certo, ma è fondamentale per permettere agli utenti di leggere con chiarezza tutte le mappe che hanno davanti. Israele è più piccolo rispetto ad altri Paesi che si trovano in Medio Oriente. Egitto, Arabia Saudita e Iraq coprono una porzione di territorio parecchio più ampia.

Aumentando lo Zoom però dovrebbe comparire il nome del Paese. Questo succede anche su Google Maps. Con una scala a 1.000 chilometri si leggono come nomi dei Paesi solo Egitto e Siria. Israele comincia a comparire solo a una scala da 500 chilometri. Cipro, per rimanere nella zona, si legge solo su una scala da 200 chilometri. Controllando sulle mappe cinesi invece sembra che Israele sia sparito non solo dalle mappe più con lo zoom più ampio ma anche da quelle che scendono più nel dettaglio.

Il problema delle mappe cinesi sembra riguardare solo le versioni web, quelle a cui si accedere da pc. Nell’app di Baidu Israele si trova senza problemi, così come in quella di Gaode Ditu, conosciuto anche come Amap. Sul web invece le cose cambiano. Sul sito di Baidu non si trova il nome di Israele e nemmeno su quello di Gaode Ditu. Nello specifico qui ci sono le capitali, non i nomi delle nazioni. Tel Aviv e Gerusalemme mancano.

La risposta di Baidu

Jing Meng, portavoce di Baidu, ha spiegato che il problema è solo tecnico: “Dove lo spazio è limitato, le nostre mappe potrebbero non visualizzare i nomi o le bandiere di alcuni territori. Gli utenti possono trovare i paesi o le aree corrispondenti su Baidu Maps semplicemente utilizzando la funzione di ricerca della mappa”. In effetti se cerchiamo “Israele” veniamo rimandati all’area di interesse ma anche zoomando al massimo, del nome non c’ traccia.