Guerra Israele, le news di oggi in diretta: notte d’intensi scontri e bombe su Gaza. Colpita rete di tunnel usati da Hamas vicino Rafah

Le forze di difesa israeliane hanno comunicato ai media internazionali che non possono garantire l'incolumità di giornalisti, fotografi e teleoperatori che stanno coprendo la guerra a Gaza. Lo riporta la Reuters che assieme alla France Press ha contattato l'esercito israeliano per assicurarsi che i giornalisti in prima linea non vengano presi di mira dagli attacchi aerei.

La Idf, Israel Defense Forces, ha risposto in una lettera inviata a entrambe le agenzie spiegando che "verranno prese di mira tutte le attività militari di Hamas in tutta Gaza" e che "viste le circostanze, non possono garantire la sicurezza dei dipendenti e invitato con forza ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la loro sicurezza".

Nella lettera, la Difesa israeliana sostiene che Hamas abbia deliberatamente avviato operazioni militari proprio vicino a giornalisti e civili per evitare di essere colpito. Hamas non ha voluto commentare l'accusa.