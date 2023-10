Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta, bombe di Tel Aviv su moschea in Cisgiordania, almeno 4 morti. ONU: “Gaza sull’orlo della catastrofe”

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra tra Israele e Hamas e gli aggiornamenti da Gaza sul conflitto israelo-palestinese. Israele ha dichiarato che prevede di intensificare i suoi attacchi su Gaza a partire da sabato oggi, mentre i comandanti israeliani hanno visitato le unità in prima linea per radunare le truppe che si sono ammassate al confine con Gaza. L'invasione da terra della Striscia potrebbe essere imminente.

Cresce intanto il numero delle vittime civili palestinesi: almeno 50 persone sono infatti morte nel corso della notte. La situazione umanitaria nella Striscia di Gaza è "catastrofica", hanno avvertito sabato cinque agenzie dell'Onu. Gli ospedali sono saturi e i bambini muoiono "a un ritmo allarmante". L'Organizzazione mondiale della sanità, il Programma alimentare mondiale, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione ricordano in un comunicato che la situazione umanitaria a Gaza era gia' "disperata" prima del conflitto scatenato dagli attacchi di Hamas in Israele del 7 ottobre. "Ora è catastrofica", hanno detto le agenzie, chiedendo alla comunità internazionale di “fare di più” per aiutare gli abitanti di Gaza. "Il tempo si esaurisce prima che i tassi di mortalità aumentino a causa della comparsa di malattie e della mancanza di capacità nell'assistenza sanitaria", avvertono.

