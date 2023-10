Guerra Israele, news di oggi in diretta, bombardata casa di Gaza vicino a chiesa ortodossa, decine di morti, camion di aiuti bloccati al valico di Rafah

"Ho il cuore spezzato per la tragica perdita di vite umane palestinesi, inclusa l'esplosione all'ospedale di Gaza, che non è stata provocata dagli israeliani".

A dirlo il presidente Usa Joe Biden stanotte nel suo discorso alla nazione: "Piangiamo ogni vita innocente perduta. Non possiamo ignorare l'umanità dei palestinesi innocenti che vogliono solo vivere in pace e avere un'opportunità". "Hamas non rappresenta i palestinesi, Hamas usa i palestinesi come scudi umani", ha aggiunto.