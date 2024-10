Guerra Israele-Libano, news in diretta: Usa bombardano Houthi nello Yemen, Idf colpisce ancora basi Onu

"Rivedere le regole d'ingaggio dei caschi blu in Libano" lo chiedono i Paesi Ue membri della missione Unifil in Libano dopo gli attacchi israeliani. "È stata sottolineata l'importanza di garantire il pieno rispetto per il mandato e la protezione del personale di Unifil, esortando la comunità internazionale a mantenere un impegno costante e risoluto", riferisce la Difesa, sottolineando che "i partecipanti hanno ribadito che la mancata o parziale implementazione della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu non può in alcun modo giustificare gli attacchi contro le forze di Unifil" e che "è stata espressa con forza la necessità di rivedere le regole d'ingaggio, in modo da permettere a Unifil di operare in maniera più efficace e sicura".