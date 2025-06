Guerra Iran-Israele in diretta, Trump: “Netanyahu un guerriero, vittima di caccia alle streghe. “Cia: “Siti nucleari di Teheran sono devastati”

Un conflitto aperto tra Iran e Israele avrebbe conseguenze drammatiche non solo per il Medio Oriente, ma per l’intero equilibrio geopolitico globale, nonostante l'entrata in vigore del cessate il fuoco. Le due potenze sono da anni impegnate in una “guerra ombra” fatta di attacchi mirati, sabotaggi e operazioni clandestine. Ma l’attacco israeliano del 13 giugno contro siti nucleari iraniani potrebbe trasformare questa tensione latente in un’escalation militare su larga scala.

Una delle prime conseguenze potrebbe essere il coinvolgimento diretto di altri attori regionali. L’Iran dispone di una rete di alleati e milizie filo-iraniane – Hezbollah in Libano, milizie sciite in Iraq e Siria, Houthi in Yemen – che potrebbero aprire nuovi fronti contro Israele. Al tempo stesso, Tel Aviv potrebbe contare sul sostegno militare degli Stati Uniti, trascinando così le grandi potenze in uno scontro dagli esiti imprevedibili.

Sul piano economico, la guerra potrebbe far schizzare alle stelle i prezzi del petrolio, vista la posizione strategica dell’Iran nello Stretto di Hormuz, da cui transita un quinto del greggio mondiale. A ciò si aggiungerebbero possibili attacchi cibernetici, attentati terroristici e nuove ondate migratorie.

Infine, il rischio più grave: se l’Iran decidesse di uscire definitivamente dal Trattato di non proliferazione nucleare, potrebbe puntare senza più maschere alla bomba atomica, innescando una corsa agli armamenti nella regione e aprendo la porta a un futuro ancora più instabile e pericoloso.