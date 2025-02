Israele-Hamas, ultime news in diretta: tregua a rischio, sospeso rilascio degli ostaggi. Trump: “Scoppierà l’inferno”

Tregua a rischio tra Hamas e Israele dopo che ieri il gruppo islamista ha minacciato di fermare il rilascio di altre ostaggi previsto per sabato prossimo. Lo ha fatto dopo aver denunciato violazioni dell'accordo per il cessate il fuoco da parte dello stato ebraico che, secondo il partito armato palestinese, avrebbe fra l'altro ritardato il ritorno degli sfollati nel nord della Striscia e bloccato il flusso degli aiuti umanitari. "Nelle ultime tre settimane, la leadership della resistenza ha preso atto delle violazioni da parte del nemico e il mancato rispetto dei termini dell'accordo, incluso il ritardo nel ritorno dei profughi nel nord della Striscia di Gaza, averli presi come obiettivo di bombe e artiglieria in diverse zone della Striscia, non aver consentito agli aiuti umanitari di qualunque tipo di entrare nella regione come concordato. La resistenza ha invece attuato i suoi obblighi", si legge in un comunicato diffuso dall'account Telegram di Hamas. In serata sempre Hamas ha fatto poi sapere che "la porta resta aperta" per rispettare la data di sabato prossimo per il nuovo scambio prigionieri ma Israele deve "adempiere ai propri obblighi".