Trump insiste: “Acquisterò la Striscia di Gaza. Gli ostaggi? Sembrano sopravvissuti all’Olocausto” Trump show a bordo dell’Air Force One che lo portava ieri a New Orleans per il SuperBowl: “Sono impegnato ad acquistare e a possedere Gaza”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

"Sono impegnato ad acquistare e a possedere Gaza. Per quanto riguarda la ricostruzione, potremmo darla ad altri stati del Medio Oriente per costruirne delle sezioni. Altre persone potrebbero farlo sotto i nostri auspici. Ma ci impegniamo a possederla, prenderla e assicurarci che Hamas non torni". Donald Trump è tornato a parlare del suo "piano" per Gaza. Durante il viaggio a bordo dell'Air Force One che lo portava ieri a New Orleans per il SuperBowl, il presidente USA si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni che faranno discutere.

Su Gaza ha aggiunto che "non c'è niente in cui tornare a vivere. Il posto è un cantiere di demolizione. Tutto verrà demolito. Non si può vivere in quegli edifici adesso. Ne faremo un buon sito per un futuro sviluppo da parte di… qualcuno. Sarà meraviglioso – ha ribadito – le persone potranno venire da tutto il mondo e vivere lì. Ci prenderemo cura dei palestinesi e ci assicureremo… che non vengano assassinati. Hamas è stato un disastro". Immediata la replica del gruppo islamista: "Gaza non è una proprietà da vendere e comprare. È parte integrante della nostra terra palestinese occupata", e i palestinesi sventeranno i piani di sfollamento, ha risposto Izzat al-Rishq, membro dell'ufficio politico di Hamas, come riporta Times of Israel.

L'ex tycoon ha parlato anche degli ostaggi israeliani liberati sabato scorso nell'ambito dell'accordo per la tregua firmato il 19 gennaio e apparsi particolarmente deperiti. "Assomigliavano agli ebrei della Germania nazista", ha detto, e ha avvertito che "a un certo punto, perderemo la pazienza. Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami sembravano sopravvissuti all'Olocausto. Erano in condizioni orribili, erano emaciati… e non so per quanto tempo ancora potremo sopportarlo", ha ribadito il presidente.

Il quale ha parlato anche di altre questioni che gli stanno a cuore, come "l'acquisizione" del Canada, ribadendo che è "serio" quando afferma che dovrebbe diventare il 51esimo stato degli Stati Uniti. "Già, lo è" ha risposto Trump. "Penso che il Canada – ha continuato – starebbe molto meglio se diventasse il 51esimo stato, perché perdiamo 200 miliardi di dollari all'anno con il Canada, e non permetterò che ciò accada. È troppo. Perché stiamo sostanzialmente pagando 200 miliardi di dollari all'anno in sussidi al Canada? Ora, se diventassero il nostro 51esimo stato, a me non dispiacerebbe farlo".