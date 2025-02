video suggerito

A Gerusalemme Salvini rafforza l'alleanza con Israele: "Netanyahu è amico dell'Italia" Matteo Salvini rafforza l'asse con Trump e Israele, annunciando una nuova partnership sulla gestione delle risorse idriche. Il vicepremier difende Netanyahu e critica la Corte Penale Internazionale, avvicinando l'Italia alle posizioni di Washington e Tel Aviv.

A cura di Francesca Moriero

La visita del vicepremier Matteo Salvini in Israele prosegue con una serie di incontri istituzionali e dichiarazioni che confermano il forte allineamento dell'Italia alle posizioni del governo israeliano: nel corso della conferenza stampa a Gerusalemme, il leader della Lega ha ribadito anche oggi il sostegno a Israele e ha difeso il premier Benjamin Netanyahu, sottolineando il valore strategico della partnership tra i due Paesi.

"Ho incontrato anche il Presidente della Knesset, Amir Ohana, che è anche un amico, un amico dell'Italia. In tutti gli incontri ho parlato a nome del governo e dell'Italia, a latere anche da segretario della Lega. Negli incontri con tutti, anche con Netanyahu", ha dichiarato Salvini, aggiungendo di non preoccuparsi affatto delle critiche per il suo incontro con il primo ministro israeliano.

"Abbiamo parlato del futuro di Gaza. Ho stretto con orgoglio la mano a un premier democraticamente eletto come Netanyahu, mi dispiace che qualcuno se ne abbia a male". Salvini ha poi definito la serie di incontri "un successo", sottolineando l'importanza delle relazioni tra Roma e Tel Aviv: "Torno a Roma con un bagaglio di ottime relazioni e reciproca stima e fiducia", ha dichiarato in diretta sulla sua pagina Facebook.

Il viaggio del vicepremier segue quello del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che pochi giorni fa ha ribadito il sostegno italiano alla soluzione dei due Stati, pur escludendo il riconoscimento di uno Stato palestinese nelle attuali condizioni.

Italia e Israele, una nuova partnership sull'acqua

Uno dei punti centrali della missione di Salvini è stato la volontà di avviare una partnership italo-israeliana sulla gestione delle risorse idriche: "Avremo una collaborazione su due temi che per l'Italia sono importanti. Il primo è l'emergenza idrica e Israele ha il know-how per aiutarci", ha spiegato il ministro, facendo riferimento alle recenti crisi di siccità che hanno colpito l'Italia, in particolare la Sicilia. Secondo Salvini, la cooperazione con Israele potrebbe essere determinante per lo sviluppo di un "grande piano nazionale idrico a lungo termine": "Ci sono arrivati progetti per 12 miliardi di euro per contrastare la dispersione, fare nuove dighe e invasi e contrastare la siccità o l'eccesso di acqua. Una partnership italo-israeliana sull'acqua e la buona gestione dell'acqua penso possa essere utile per tutti i cittadini", ha affermato.

L'Italia e la vicinanza a Trump

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Salvini ha anche parlato del ruolo degli Stati Uniti nella regione, ribadendo la sua vicinanza all'ex presidente Donald Trump: "Se c’è speranza di pace qui e al confine russo-ucraino è per merito di Trump. Non lo diciamo da vassalli ma da attenti osservatori", ha affermato il leader della Lega. Il vicepremier ha poi criticato l'atteggiamento di alcuni media nei confronti del tycoon, giudicando "singolare" che "alcuni media sia in Italia che in Israele abbiano messo sullo stesso piano Trump e Hamas". Per Salvini, si tratta di un paragone inaccettabile: "Mi fa orrore da vicepremier ma anche da giornalista in aspettativa il fatto che qualcuno metta sullo stesso piano un'organizzazione terroristica come Hamas, la cui eradicazione è presupposto per qualsiasi altro ragionamento, con le parole del presidente degli Stati Uniti".

Salvini (Lega): "Nuove opportunità per le imprese italiane in Israele"

Oltre agli incontri politici, Salvini ha discusso di cooperazione economica e infrastrutturale con il governo israeliano: "Ho portato avanti le richieste di alcune aziende italiane di poter lavorare sempre di più e meglio in territorio israeliano", ha dichiarato. Il ministro ha poi annunciato che si lavorerà per facilitare i viaggi tra i due Paesi: "Ho trovato molta attenzione anche sul campo delle infrastrutture. Con la mia collega ministra dei Trasporti abbiamo condiviso un lavoro comune, ci siamo impegnati a rivederci presto. L'obiettivo è di semplificare in sicurezza la possibilità di viaggiare reciprocamente dall'Italia a Israele e viceversa".

Tra le misure in discussione ci sarebbe anche un piano per aumentare la frequenza dei voli diretti tra i due Paesi e ridurre le criticità del trasporto marittimo.

Cosa dice Salvini sulla Corte Penale Internazionale

Nel corso della visita di ieri sera, Salvini ha espresso invece forti critiche nei confronti della Corte Penale Internazionale (CPI), che di recente ha emesso mandati di arresto contro Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra a Gaza: "Abbiamo ragionato dei limiti di alcuni organismi sovranazionali fra cui la Corte penale internazionale", ha detto il vicepremier, sottolineando di essere soddisfatto del fatto che il governo italiano non abbia aderito a critiche "preconcette" nei confronti dell’amministrazione Trump.

Questa posizione avvicina ulteriormente l'Italia a Israele e agli Stati Uniti, in contrasto con altri Paesi europei come Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, che invece hanno condannato le sanzioni americane contro la CPI.

La reazione della destra italiana

Le dichiarazioni di Salvini da Gerusalemme sono state accolte con entusiasmo dalla destra italiana: esponenti della Lega e di Fratelli d'Italia hanno elogiato il viaggio, sottolineando la necessità di rafforzare il legame con Israele e di adottare una posizione più dura nei confronti di Hamas e delle istituzioni internazionali che, a loro avviso, penalizzano Tel Aviv.

Nonostante le critiche da parte dell'opposizione, che ha accusato Salvini di sbilanciare eccessivamente la politica estera italiana a favore di Israele, il vicepremier avrebbe già annunciato ulteriori incontri con il governo israeliano nei prossimi mesi, segno che l'asse Roma-Tel Aviv è destinato a rafforzarsi ulteriormente.