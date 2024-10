Guerra in Medio Oriente, news in diretta, raid dell’IDF sulla tendopoli di un ospedale a Gaza: almeno 4 morti, settanta feriti

Guerra in Medio Oriente, gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Libano e Iran e le notizie di oggi sul conflitto a Gaza. Unifil: due tank israeliani sono entrati in una nostra postazione. L'Onu: "Questi attacchi potrebbero essere crimini di guerra". La Meloni chiama il premier israeliano Benjamin Netanyahu: “Attacchi voluti, non ti aiuto all’Onu”.

Raid di Israele sulla tendopoli di un ospedale a Gaza: almeno 4 morti, settanta feriti. Intanto gli Usa fanno sapere di star per inviare un sistema anti-missile a Tel Aviv per difendersi dall'Iran. Ed Hezbollah rivendica il lancio del drone che ha colpito Israele facendo 67 feriti.

07:58 Israele: "Raid mirato sul centro di comando Hamas nell'ospedale di Gaza" L'aeronautica militare israeliana ha fatto sapere di aver lanciato nella notte un "attacco mirato" contro terroristi di Hamas che operavano all'interno di un centro di comando e controllo situato nell'ospedale Shuhada al-Aqsa, nella zona di Deir al Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Lo rende noto su Telegram l'esercito, aggiungendo che "il centro di comando e controllo veniva utilizzato dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe e lo Stato di Israele". A cura di Biagio Chiariello 07:27 Raid di Israele sulla tendopoli di un ospedale a Gaza: almeno 4 morti, settanta feriti Almeno quattro persone sono morte e altre 70 sono rimaste ferite, molte in modo grave, a seguito di un raid israeliano che ha centrato le tende per sfollati all'interno dei terreni dell'ospedale dei martiri di Al-Aqsa, nella parte centrale di Gaza. Le riprese mostrano un incendio violento che distrugge la tendopoli. A cura di Biagio Chiariello 07:15 Drone da Libano buca sistemi difesa israeliana: 4 morti e decine di feriti nella zona di Haifa Nella serata di domenica un drone di Hezbollah è riuscito a bucare i sistemi di difesa aerea israeliani colpendo un edificio vicino a Binyamina, nella zona di Ramot Menashe del distretto settentrionale di Haifa, facendo 4 morti e decine di feriti. Le vittime sono 4 militari israeliani, altri 7 soldati sono rimasti feriti gravemente. Decine di feriti (oltre 60) anche tra i civili. È il numero più alto di vittime in un singolo incidente dal massacro del 7 ottobre. A cura di Biagio Chiariello