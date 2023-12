Guerra a Gaza, news di oggi in diretta: raid israeliano in una scuola gestita dall’ONU, almeno cinque morti

Per la liberazione degli ostaggi a Gaza sono in corso "varie iniziative", ma non è possibile al momento stabilire con "fiducia" quale di queste potrà concretizzarsi. Lo ha detto un alto funzionario dell'Amministrazione Usa, parlando con un gruppo ristretto di giornalisti degli incontri avuti in Israele dal consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan. "Stiamo facendo tutto il possibile per localizzare, identificare, salvare o garantire il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas", ha detto il funzionario.