Guerra a Gaza, nei raid israeliani sulla Striscia uccisi 104 palestinesi, 46 sono bambini, le news in diretta

Le notizie di oggi sulla guerra a Gaza e sui raid israeliani. Almeno Sono 104 palestinesi, tra cui 46 bambini e 20 donne, sono stati uccisi nei raid aerei di Israele, interrotti nuovamente ieri. I feriti sono 253, tra cui 78 bambini e 84 donne. Al vertice di Seul XiJinping si è congratulato con Donald Trump: "Apprezzo il tuo grande contributo al recente cessate il fuoco a Gaza".
Incursione israeliana nel sud del Libano: ucciso un dipendente comunale a Blida
Secondo fonti locali, nella notte l’esercito israeliano ha condotto un’incursione nel villaggio di Blida, nel Libano meridionale, durante la quale è stato ucciso Ibrahim Salama, un dipendente del municipio.
Le truppe israeliane sarebbero rimaste in città per diverse ore; residenti della zona riferiscono di aver udito urla provenire dall’edificio comunale. L’Agenzia di stampa nazionale libanese ha comunicato che il corpo di Salama è stato consegnato alla protezione civile dopo l’intervento dell’esercito libanese, che ha esaminato il luogo dell’assassinio.
Nonostante non si tratti della prima incursione oltre confine, l’uccisione dell’impiegato comunale è considerata un nuovo atto di escalation nelle tensioni tra Israele e Hezbollah. Le forze israeliane, infatti, violano quasi quotidianamente il cessate il fuoco in vigore dallo scorso novembre.
L'ONU condanna le uccisioni di civili a Gaza City, Khan Younis e Deir al-Balah
Le Nazioni Unite hanno condannato con forza l'uccisione di civili a Gaza in seguito ai recenti bombardamenti israeliani. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric. "Il segretario generale condanna fermamente le uccisioni di civili a Gaza a causa dei raid aerei israeliani di ieri, tra cui molti bambini", ha affermato Dujarric durante il consueto briefing. Ieri le forze israeliane hanno condotto attacchi aerei su diverse aree della Striscia, tra cui Gaza City, Khan Younis e Deir al-Balah, dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva ordinato "colpi potenti" in risposta a presunte violazioni della tregua da parte di Hamas, tra cui un attacco a soldati israeliani a Rafah e la cattiva gestione dei resti di alcuni ostaggi.
Raid di coloni e soldati israeliani nei villaggi della Cisgiordania: sequestrati almeno 18 palestinesi
Questa mattina le forze armate israeliane e gruppi di coloni hanno fatto irruzione nella comunità di Al-Hathroura, a est di Gerusalemme, arrestando 18 giovani palestinesi, secondo quanto riportato da Al Jazeera Arabic, che cita il governatorato di Gerusalemme.
Operazioni militari sono state condotte anche nella città di Halhul, a nord di Hebron, e nel campo profughi di Aida, nei pressi di Betlemme. A Nablus, nel nord della Cisgiordania, testate palestinesi riferiscono che i militari israeliani hanno aperto il fuoco contro alcuni giovani nei pressi dell’accademia nel quartiere di Rafidia. Durante un raid vicino all’Università nazionale An-Najah, un uomo palestinese è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco.
Trump: "Attacco israeliano a Gaza è stat atto di rappresaglia"
Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha dichiarato che il recente attacco israeliano contro la Striscia di Gaza, che ha provocato oltre 100 morti, è stato un atto di rappresaglia e che il cessate il fuoco nella regione è ora tornato in vigore. Israele "ha avuto un cecchino e un suo soldato ucciso, e ha reagito con una rappresaglia, quindi vedremo. Ma sì, c'è un cessate il fuoco. Tutto è tornato al cessate il fuoco" ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One.
Nuovi raid israeliani a Khan Younis: due morti
Questa mattina le forze israeliane hanno lanciato più di 10 attacchi aerei contro le zone orientali della città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale: il bilancio è di almeno due morti. I raid sono stati condotti nonostante l'esercito israeliano avesse annunciato di voler riprendere l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco.