Guerra a Gaza, nei raid israeliani sulla Striscia uccisi 104 palestinesi, 46 sono bambini, le news in diretta

Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha dichiarato che il recente attacco israeliano contro la Striscia di Gaza, che ha provocato oltre 100 morti, è stato un atto di rappresaglia e che il cessate il fuoco nella regione è ora tornato in vigore. Israele "ha avuto un cecchino e un suo soldato ucciso, e ha reagito con una rappresaglia, quindi vedremo. Ma sì, c'è un cessate il fuoco. Tutto è tornato al cessate il fuoco" ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One.