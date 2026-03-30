Governo Meloni, ipotesi rimpasto e voto anticipato: Conte: “Leader e programma con i giovani, pronti a battere la destra”: news in diretta

"Le misure su Transizione 5.0 inserite nel decreto fiscale rappresentano un voltafaccia gravissimo nei confronti delle imprese, un vero e proprio tradimento del patto di fiducia tra lo Stato e il mondo produttivo. Le aziende che avevano avviato investimenti in innovazione ed efficienza energetica, facendo affidamento su regole certe, si trovano oggi a ricevere appena un terzo di quanto promesso. Quanto deciso dal Consiglio dei ministri è l’epilogo disastroso di mesi di gestione caotica e irresponsabile. Il governo ha oscillato tra annunci e smentite, ignorando i segnali del territorio e stornando risorse senza curarsi degli impegni assunti. Cambiare le regole a partita in corso, scaricando sulle imprese il prezzo della propria incompetenza, è un fatto di una gravità inaudita. Con tre anni consecutivi di calo della produzione manifatturiera, il fallimento dell'esecutivo Meloni sul fronte della crescita è ormai certificato. Il Pd si batterà in Parlamento affinché questi tagli vengano cancellati e le risorse ripristinate: senza fiducia non può esistere alcuna politica industriale credibile", lo ha dichiarato Antonio Misiani, responsabile economia del Partito Democratico.