Governo, l’elezione del Presidente della Camera in diretta: news sulle votazioni di oggi

I voti per l'elezioni del presidente del Senato? "Se io orchestrassi un'operazione del genere, la rivendicherei. Di più: andrei all'incasso". Matteo Renzi si smarca, e in colloquio con il Messaggero, ribadisce: "Io non c'entro nulla, questa è una resa dei conti tutta interna al centrodestra. Può essere stato chiunque. Non scherziamo: non ci si cappotta per sbaglio. Io, Letta e Gentiloni siamo durati per cinque anni di legislatura. E poi io non sono uno bravo a fare questo tipo di calcoli. Non sono, per dire, un Franceschini".