Flotilla, le notizie in diretta sulla guerra a Gaza dopo la liberazione degli attivisti, Hamas: “Pronti al rilascio degli ostaggi”. Trump: “Si sbrighi”.

Le ultime news sulla liberazione degli attivisti di Global Sumud Flotilla: gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Israele e Hamas. Le 41 imbarcazioni della Flotilla sono state intercettate e sequestrate dall’esercito israeliano a circa 70 miglia da Gaza, in acque internazionali. Tra le navi bloccate anche la Marinette, battente bandiera polacca. Sono stati arrestati 473 volontari, di cui oltre 40 italiani, poi trasferiti nei carceri di Ketziot e Saharonim, nel deserto del Negev. Le autorità israeliane hanno chiesto agli attivisti di firmare un documento in cui ammettono un ingresso illegale nel Paese, mentre il team legale della Flotilla denuncia che “le udienze ad Ashdod si stanno svolgendo senza assistenza legale”.

Tra i rilasciati i quattro parlamentari italiani che erano a bordo e anche il giornalista di Fanpage.it Saverio Tommasi: "Umiliato, mi hanno strappato le fedi", ha raaccontato

Un primo gruppo di 18 italiani è atterrato sabato notte a Fiumicino, accolto da cori e abbracci di centinaia di persone. Altri 15, che si sono rifiutati di firmare il rilascio volontario, saranno rimpatriati la prossima settimana per via giudiziaria. “Siamo stati trattati come terroristi”, hanno raccontato alcuni di loro, chiedendo di continuare la mobilitazione per chi è ancora detenuto.

A Roma, intanto, una grande manifestazione per Gaza ha portato in piazza centinaia di migliaia di persone: “Siamo un milione, fermate il genocidio”, lo slogan degli organizzatori. La marcia, inizialmente pacifica, è degenerata in scontri tra un gruppo di antagonisti e la polizia: 262 identificati, 11 fermati e 41 agenti feriti. Imbrattata anche la statua di Giovanni Paolo II a Termini, gesto definito “indegno” dalla premier Meloni.

Iniziano domani in Egitto i negoziati di pace per Gaza. Hamas si dice “pronta al rilascio degli ostaggi”, mentre Donald Trump incalza: “Si sbrighi”.