Elezioni in Toscana in diretta: seggi aperti, primo dato affluenza atteso alle 12. News sui risultati del voto alle regionali

In diretta le elezioni regionali in Toscana 2025: seggi aperti oggi, domenica 12 ottobre, dalle 7:00 alle 23. Si vota anche domani, lunedì 13 ottobre, per eleggere il nuovo presidente di regione e rinnovare il consiglio regionale. In corsa per la presidenza ci sono Eugenio Giani, sostenuto dal centrosinistra e presidente uscente; Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra e attuale sindaco di Pistoia; e Antonella Bundu, esponente della sinistra radicale con la lista Toscana Rossa.
Per votare è necessario munirsi di carta d'identità e tessera elettorale: si può votare per un solo candidato Presidente oppure per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato). In Toscana è previsto il voto disgiunto.
Elezioni regionali in Toscana 2025, ultime news in diretta:
Seggi aperti alle regionali in Toscana
Seggi aperti domenica 12 e lunedì 13 ottobre per eleggere il nuovo presidente di Regione e il consiglio regionale. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, lunedì alle 15. In aggiornamento i dati in tempo reale su voti, preferenze e andamento dei candidati Giani, Tomasi e Bundu.