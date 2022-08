Elezioni politiche 2022, ultime notizie: oggi incontro decisivo Letta-Calenda. Centrodestra si accorda su autonomia e presidenzialismo

Un accordo tra il Pd e Azione/+Europa "ancora è possibile" perché "hanno deciso di rivedersi". Parola di Emma Bonino, che in un'intervista al ‘Corriere della sera' spera ancora nel buon esito della trattativa tra Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto della Vedova, che si vedranno stamattina alle 10.

"E poi le nostre richieste mi sembrano super ragionevoli. Letta per più di tre anni non ci ha filato, era preso da un'attrazione totalizzante per i 5 stelle", dice. "Non ha mai voluto avere rapporti con noi, ci ha dato per scontati". Ma "la vita è lunga e a me non piace guardarmi indietro. Guardo sempre avanti . E poi è inaccettabile dare un voto in più alla destra putiniana, meglio fare accordi. Bisogna capire l'importanza che queste elezioni hanno per il Paese e riflettere. Farsi una bella doccia fredda. Raffreddare il cervello. Compreso il mio. Dobbiamo pensare agli elettori".

"Ci si richiama a Draghi e alla sua agenda di governo, giustissimo; per noi l'agenda Draghi non era per i prossimi 5 mesi ma per i prossimi 5 anni – continua Bonino -. Se ci si richiama all'agenda Draghi, per fare esempi concreti, non si può osteggiare l'installazione di due rigassificatori galleggianti, perché è un tema di sicurezza energetica nazionale. Così sul termovalorizzatore a Roma: la capitale è in condizioni inaccettabili per quanto riguarda i rifiuti. Anche sul reddito di cittadinanza stiamo con Draghi: non cancellarlo ma riformarlo. Non un programma, ma poche cose chiare".

Quanto a Europa verde e Sinistra italiana, Bonino chiarisce: "Non poniamo veti ai partiti. Abbiamo posto un tema politico: leader che hanno fatto un'opposizione dura a Draghi e alla sua agenda fin dall'inizio sarebbero difficili da votare come candidati comuni nei collegi uninominali. Sul proporzionale può essere diverso, una mediazione". Di Matteo Renzi pensa che sia stato "un buon premier. Abile nel gioco politico. Non sempre siamo in sintonia, diciamo". Lo vorrebbe in coalizione? "No", è la risposta.