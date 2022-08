Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Pd rivede le liste, Calenda presenta programma Azione-Iv. Meloni insiste: “Reddito cittadinanza disincentiva il lavoro”

"Possono presentarla e imbellettarla in mille modi, ma il messaggio è uno solo: meno tasse per i più ricchi. È un messaggio inaccettabile e completamente fuori dal dibattito politico sulle tasse in corso in tutto il mondo". È il commento di Vincenzo Visco, ministro delle Finanze con i governi Prodi, D'Alema e Amato, sulla flat tax proposta del Centrodestra.

"È solo una battaglia identitaria della destra, è sicuro che non si farà", aggiunge a la Repubblica. Quello delle tasse agitato dalla destra, è "un argomento demagogico e populista quanti altri mai – sottolinea Visco – La destra non è neanche tanto sofisticata da voler ingannare l'opinione pubblica nascondendo dietro le ricette anti-tasse la privatizzazione di scuola, sanità, previdenza, perfino della carità. Vuole solo gettare fumo negli occhi". Per l'ex ministro ci sono "obiettivi occulti" dietro lo strumento della flat tax: "Autonomi, professionisti, piccole imprese, già pagano una flat tax del 15% se fatturano meno di 65mila euro, pagando così la metà (o meno) di dipendenti e pensionati a parità di reddito. Un privilegio scandaloso. Salvini vuole estendere il meccanismo fino a 100 mila euro. Il motivo non detto è semplice: dato che queste categorie evadono, in base ai dati ufficiali, il 60% del reddito, è sufficiente cambiare le norme riducendo loro l'imposta dovuta in misura sufficiente per tramutarli in contribuenti onesti. Il gioco delle tre carte".