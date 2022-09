Elezioni politiche 2022, ultime notizie: crisi energetica ancora al centro della campagna elettorale, in arrivo l’intervento del governo uscente

Continua la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, le notizie di oggi in diretta. La crisi energetica è ancora al centro della campagna elettorale, mentre il governo si prepara all'intervento. Salvini chiede subito 30 miliardi per salvare le imprese, Meloni dice che lo scostamento di bilancio deve essere l'ultima spiaggia. Calenda lancia un appello ai leader per trovare una soluzione, Letta replica: "Basta cinema, andiamo lunedì in Parlamento e approviamo intervento del governo". E i due leader si scontrano anche sul voto utile. Conte: "Il governo dei migliori non risponde ai bisogni degli italiani".

