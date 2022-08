Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Calenda lancia un appello a Letta ma l’accordo è più lontano, Conte attacca chi va via e Di Maio presenta Impegno Civico

"Dobbiamo creare un polo centrale, capace di essere baricentro nella nuova legislatura, per continuare l'esperienza Draghi". Lo ha detto la ministra per la Famiglia Elena Bonetti in una intervista a la Repubblica. "C'è un polo di centro con Italia Viva di Matteo Renzi, che al di sopra delle critiche o sondaggi, dimostra di saper fare sintesi di esperienze importanti, dal riformismo liberale al cattolicesimo democratico", ha aggiunto l'esponente di Italia Viva. Secondo Bonetti di questo polo possono fare parte "Azione insieme a +Europa, con Carlo Calenda, e le colleghe Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. Ma penso anche a forze della società civile". Secondo la ministra l'obiettivo non è sbarrare la strada alle destre unendosi come chiede Letta ma "dare risposte a elettori di centrodestra che oggi non hanno più una casa. Da lì si partirebbe per un governo in grado di continuare l'esperienza Draghi". Il premier però non sembra intenzionato a proseguire la sua esperienza, mentre è Calenda a candidarsi per fare il premier. "Se Calenda sceglierà di esserci sarà sicuramente una figura da leader. Ma in questo spazio ci saranno anche tante leadership al femminile", ha replicato Bonetti secondo cui un polo di centro sul piano elettorale "può valere sicuramente più del 10%".