Elezioni Sardegna 2024, i risultati dello spoglio in diretta: chi vince le regionali

I risultati delle elezioni regionali in Sardegna 2024 in diretta con lo spoglio delle schede, che avrà inizio alle ore 8.00. Chi vince le regionali tra Paolo Truzzu per il centrodestra al posto del governatore uscente Christian Solinas, Alessandra Todde, per il centrosinistra e Movimento 5 stelle, appoggiata anche dal Pd, l'ex dem Renato Soru appoggiato da Italia Viva e l'autonoma Lucia Chessa.

8 minuti fa 05:30 Chi vince le regionali in Sardegna 2024: i candidati Alle elezioni regionali in Sardegna si sono presentati quattro candidati: Paolo Truzzu per il centrodestra, Alessandra Todde per il centrosinistra (Pd e Avs) e M5s, Renato Soru sostenuto da Italia Viva, Azione e +Europa e l’indipendente Lucia Chessa. A cura di Annalisa Girardi 28 minuti fa 05:10 Quando inizia lo spoglio per i risultati delle regionali in Sardegna 2024 Lo spoglio delle schede inizierà alle ore 7 e andrà avanti fino alle 19 di questa sera: i risultati, quindi, saranno resi noti solamente in serata. Non è previsto un secondo turno. A cura di Annalisa Girardi 36 minuti fa 05:01 Elezioni regionali in Sardegna 2024, i risultati dello spoglio in diretta e le ultime notizie Nella giornata di ieri, domenica 25 febbraio 2024, i cittadini sardi si sono recati alle urne tra le ore 6.30 e le 22 per eleggere il presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale. Oggi, lunedì 26 febbraio, è previsto lo spoglio delle schede, che inizierà alle ore 7 e andrà avanti sino alle 19. I risultati saranno quindi noti solo in serata. A cura di Annalisa Girardi