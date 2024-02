Elezioni Sardegna 2024, gli orari dei seggi e le ultime notizie in diretta sul voto di oggi

In diretta le elezioni regionali in Sardegna 2024: seggi aperti solo oggi, domenica 25 febbraio, dalle ore 6.30 alle ore 22:00, il giorno successivo lo spoglio per i risultati in tempo reale. Quattro i candidati sostenuti da venticinque liste: Paolo Truzzu per il centrodestra al posto del governatore uscente Christian Solinas, per il centrosinistra la vicepresidente del Movimento 5 Stelle Alessandra Todde, appoggiata anche dal Pd, l'ex dem Renato Soru appoggiato da Italia Viva e l'indipendente Lucia Chessa.

La legge elettorale in Sardegna prevede il turno unico: sarà eletto governatore il candidato che prenderà più voti oggi, senza possibilità di ballottaggio. Si può votare per una lista circoscrizionale e per un candidato consigliere, in questo caso il voto si estende anche al candidato Presidente, per due candidati consigliere di sesso diverso, e anche in questo caso il voto si estende al candidato Presidente, e per un solo candidato Presidente, in questo caso il voto non si estende alla lista circoscrizionale. In Sardegna è ammesso anche il voto disgiunto: si può votare dunque per una lista circoscrizionale e per un candidato Presidente non collegati.

19 min fa 07:30 Cosa fare in caso di carta di identità scaduta Se la propria carta di identità dovesse essere scaduta al momento delle votazioni, è possibile presentare un altro documento di riconoscimento, come la patente di guida. In ogni caso, per rinnovare la propria carta di identità è necessario recarsi al proprio Comune di residenza. A cura di Annalisa Girardi 48 min fa 07:00 Come richiedere la tessera elettorale La tessera elettorale viene rilasciata a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali al compimento della maggiore età. Per richiederla bisogna recarsi all'Ufficio elettorale del proprio Comune di residenza: nel caso in cui la tessera elettorale sia stata smarrita, si può chiedere un duplicato o l'attestato sostitutivo, sempre presso l'Ufficio elettorale del proprio Comune. A cura di Annalisa Girardi 1 ora fa 06:30 Quali documenti portare ai seggi Per votare alle elezioni regionali in Sardegna basterà recarsi alle urne muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento, come la carta di identità. A cura di Annalisa Girardi 1 ora fa 06:15 Gli orari di apertura e chiusura dei seggi oggi domenica 25 febbraio 2024 Per le elezioni regionali in Sardegna si vota in una sola giornata, cioè oggi domenica 25 febbraio. Le urne apriranno alle ore 6.30: ci si potrà recare al seggio per votare fino alle ore 22. A cura di Annalisa Girardi 1 ora fa 06:01 Le elezioni regionali in Sardegna 2024 in diretta, le notizie su affluenza e risultati I cittadini della Regione Sardegna sono oggi chiamati alle urne, aperte dalle ore 6.30 alle 22. Si vota per eleggere il nuovo governatore e il Consiglio regionale. A contendersi l'incarico finora detenuta da Christian Solinas sono quattro candidati: Paolo Truzzu, Alessandra Todde, Renato Soru e Lucia Chessa. Non è previsto il ballottaggio, si decide al primo turno. A cura di Annalisa Girardi