Elezioni in Calabria, i risultati in diretta: seggi aperti, primo dato affluenza atteso alle 12. News sul voto alle regionali

Le elezioni regionali in Calabria in diretta: al voto oggi circa 1 milione 800mila cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio regionale. Seggi aperti oggi domenica 5 ottobre dalle 7:00 alle 23:00: tutti gli aggiornamenti su affluenza e risultati del voto alle regionali.

5 Ottobre 2025 07:00
Ultimo agg. 07:32
Immagine

In diretta le elezioni regionali in Calabria 2025: seggi aperti oggi, domenica 5 ottobre, dalle 7:00 alle 23. Si vota anche domani, lunedì 6 ottobre, per eleggere i nuovi presidenti di regione. Si sfidano il governatore uscente Roberto Occhiuto (centrodestra), l'ex presidente Inps Pasquale Tridico (centrosinistra) e Francesco Toscano con Democrazia Sovrana Popolare. Per votare è necessario munirsi di carta d'identità e tessera elettorale: si può votare per un solo candidato Presidente oppure per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato). In Calabria non è previsto il voto disgiunto.

Elezioni regionali in Calabria 2025, ultime news in diretta:
Gli orari dei seggi 
Chi sono i candidati in Calabria
I fac simile delle schede elettorali e come si vota 

07:30

Quali documenti portare ai seggi

Per poter votare è necessario recarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e documento di identità.

A cura di Giulia Casula
07:13

Seggi aperti alle regionali in Calabria

Seggi aperti per le regionali in Calabria. Si può votare dalle 7 alle 23. Le urne saranno aperte anche domani, domenica 6 ottobre.

A cura di Giulia Casula
07:01

Elezioni regionali in Calabria 2025, news su risultati e affluenza alle urne

Oggi si vota per le regionali in Calabria. I cittadini sono chiamati a scegliere il prossimo governatore e a rinnovare il Consiglio regionale. Seggi aperti dalle 7 alle 23 e domani, 6 ottobre, dalle 7 alle 15. Su Fanpage.it tutti gli aggiornamenti su affluenza e risultati del voto alle regionali.

A cura di Giulia Casula
