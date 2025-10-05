Elezioni in Calabria, i risultati in diretta: seggi aperti, primo dato affluenza atteso alle 12. News sul voto alle regionali

In diretta le elezioni regionali in Calabria 2025: seggi aperti oggi, domenica 5 ottobre, dalle 7:00 alle 23. Si vota anche domani, lunedì 6 ottobre, per eleggere i nuovi presidenti di regione. Si sfidano il governatore uscente Roberto Occhiuto (centrodestra), l'ex presidente Inps Pasquale Tridico (centrosinistra) e Francesco Toscano con Democrazia Sovrana Popolare. Per votare è necessario munirsi di carta d'identità e tessera elettorale: si può votare per un solo candidato Presidente oppure per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato). In Calabria non è previsto il voto disgiunto.

