Elezioni Europee 2024, i risultati definitivi in diretta: affluenza definitiva al 48,2%, Fratelli d’Italia sfiora il 30%, boom del Pd, male il M5s

I risultati definitivi delle Elezioni Europee 2024 in diretta: affluenza al 48,2% in Italia, considerando anche gli elettori all'estero. Fratelli d'Italia si è confermato il primo partito d'Italia con il 28,8% circa dei voti, che gli permetterà di 24 seggi al Parlamento europeo. Exploit per il Partito democratico, con il 24% e 22 seggi conquistati. Male il Movimento 5 stelle con il 9,9% circa e 8 seggi seguito da Forza Italia con il 9,7% e circa 8 seggi. La Lega scivola al terzo posto nel centrodestra con il 9,2%, dovrebbe avere 7 seggi. Ottimo risultato per Alleanza Verdi-Sinistra, al 6,6% (5 seggi). Non arrivano al Parlamento europeo né Stati Uniti d'Europa (3,7%) né Azione (3,3%).

L'affluenza è stata più alta nella circoscrizione Nord Ovest, con 54,2%, mentre ha raggiunto il risultato nettamente più basso nelle Isole, con appena il 35,2%. È stata del %2,7% nel Nord Est, del 51,6% al Centro e del 42% al Sud. Per quanto riguarda gli altri Paesi, in Francia un exploit di Rassemblement National ha portato il partito di Marine Le Pen ben sopra il 30% dei voti, mentre in Germania l'estrema destra di AfD ha preso più voti della Spd del cancelliere Scholz. In Spagna i socialisti di Pedro Sanchez hanno retto, con un distacco di pochi punti dai Popolari al 34%.

Elezioni Europee 2024 in diretta, tutti i risultati definitivi:

