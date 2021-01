Nuova giornata di consultazioni al Quirinale: gli ultimi gruppi parlamentari saranno ricevuti questo pomeriggio dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, per provare a uscire dall’impasse della crisi di governo. Alle 16 tocca ai partiti del centrodestra(Lega, Fi, Fdi e Cambiamo saliranno insieme al Colle), alle 17 al Movimento 5 Stelle. Non è bastata, intanto, la telefonata tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi per convincere il leader di Italia Viva a dirsi d’accordo con un incarico immediato al presidente del Consiglio dimissionario. Iv chiede un mandato esplorativo per una figura istituzionale – l’ipotesi più probabile è quella del presidente della Camera, Roberto Fico – per verificare se Pd e M5s vogliano davvero l’ingresso dei renziani in maggioranza.

Renzi assicura che non vuole porre un veto sul nome di Conte, anche se la linea tenuta dopo le consultazioni sembra più dura di quella espressa ufficialmente dopo l’incontro con il capo dello Stato. Italia Viva assicura, comunque, di volere un governo politico, ma in caso di necessità di essere pronta a un esecutivo istituzionale. Escluse le elezioni. Che anche per il Pd sono da evitare: il segretario dem, Nicola Zingaretti, ribadisce che Conte è il “punto di sintesi” per la nascita del nuovo governo e spera in una “soluzione rapida” della crisi. Dalle Autonomie a Leu, dal Centro Democratico agli Europeisti, il sostegno a Conte è unanime: puntano tutti a un Conte ter in tempi rapidi. Azione e +Europa, invece, chiedono discontinuità, magari con un governo Ursula – con dentro, quindi, anche Forza Italia – ma senza Conte.

Ecco il calendario delle consultazioni che si terranno nel pomeriggio al Colle:

ore 16.00:

Gruppi Parlamentari "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Gruppi Parlamentari “Forza Italia Berlusconi Presidente – UDC” del Senato della Repubblica e “Forza Italia – Berlusconi Presidente” della Camera dei deputati

Gruppi Parlamentari “Lega – Salvini Premier – Partito Sardo d’azione” del Senato della Repubblica e “Lega – Salvini Premier” della Camera dei deputati

Rappresentanti della componente “Noi con l’Italia – USEI – Cambiamo! – Alleanza di centro” del Gruppo Misto della Camera dei deputati e della componente “Idea – Cambiamo” del Gruppo Misto del Senato della Repubblica

ore 17.00:

Gruppi Parlamentari "Movimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati