Il centrodestra attacca Giuseppe Conte e il governo. "Il governo passa l'intera l’intera giornata a occuparsi di beghe di Palazzo. Conte sì, Conte no, Conte ter. Dimissioni sì, dimissioni no, dimissioni domani. L'Italia non si merita questo schifo", dice Giorgia Meloni in merito alla situazione politica attuale nel Paese. Silvio Berlusconi, invece, ribadisce che il suo gruppo è compatto e non ci saranno fuoriuscite: "Posso garantire un'assoluta unità di valutazioni o di intenti, tentare di dividerci è impossibile ed inutile: chi si illudesse del contrario commetterebbe un grave errore di valutazione". Infine, Matteo Salvini, afferma: "Usiamo le prossime settimane per ridare la parola al popolo, e poi avremo cinque anni con un governo e un Parlamento seri e legittimati, non scelti a Palazzo ma scelti dagli italiani. Basta pasticci, basta perdite di tempo, basta coi giochini di Palazzo e la compravendita dei senatori. Non è questo il governo che può accompagnare l'Italia fuori da questo disastro".