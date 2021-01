"Formalmente non abbiamo aperto una crisi, abbiamo chiesto di dare più soldi alla sanità , che si riaprano le scuole, che si parli di giovani e di lavoro, noi siamo gli unici che le poltrone le lasciano": lo ha detto ieri sera Matteo Renzi intervenendo alla trasmissione Quarta Repubblica su Rete 4. Il leader di Italia Viva ha anche attaccato direttamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "La politica è fatta di gesti e sfumature, noi abbiamo scelto di dire no alla fiducia astenendoci, se non hai la fiducia non puoi non andare al Quirinale, se domani Conte con meno di 161 voti va avanti, dimostra di essere attaccato alla poltrona".