Il Senato vota la fiducia a Conte: il Governo ha la maggioranza relativa con 156 sì

Dopo il passaggio alla Camera, che ha accordato la fiducia al Governo Conte ieri sera, arriva anche il via libera del Senato. Non si tratta però, in questo caso, di una maggioranza assoluta, ma solo relativa: pesano tantissimo, in questo senso, i senatori astenuti di Italia Viva. Conte raccoglie il risultato e sospende per ora la crisi di Governo.