Covid, le notizie di oggi: verso proroga dello stato d’emergenza; vaccino, riunione Aifa per via libera terza dose a under 60

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, martedì 2 novembre 2021 su vaccini e Green pass. Ieri in Italia 2.818 nuovi casi e 20 morti: il tasso di positività sale dell'1,9%. Si va verso proroga stato di emergenza, Sileri: "Per estenderlo servirebbe una norma primaria". Oggi riunione dell'Aifa per il via libera alla terza dose di vaccino anti-Covid agli under 60. Il Consiglio di Stato conferma l'obbligo di certificazione verde per i docenti. Nel nostro Paese immunizzato quasi l'83% della popolazione over 12.

