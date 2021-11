Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 2 novembre: 2834 contagi su 238.354 tamponi e 41 morti Sono 2.834 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia mentre sono stati 41 i decessi dovuti alla malattia. Questi sono i dati diffusi dal bollettino del Ministero della Salute sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese per oggi 2 novembre. Sono stati processati 238.354 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesa al 1,2%

Sono stati 2.834 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I morti dell'ultima giornata sono stati invece 41 contro i 20 registrati nella giornata di ieri 1 novembre 2021. Questi sono i dati che emergono dal bollettino odierno di martedì 2 novembre appena diffuso dal ministero della Salute. Sono dati in calo rispetto alla giornata precedente dovuti anche al numero di tamponi effettuati maggiore rispetto ai 146.725 di ieri: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati processati 238.354 test anti Covid tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 1,2% contro l'1,9% di ieri. La regione con più casi attualmente è il Lazio.

I nuovi casi Regione per Regione

Sono stati 2.834 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. I tamponi effettuati sono stati invece 238.354. I dati riguardanti l'incremento dei casi è così suddiviso Regione per Regione

Lombardia: +213

Veneto: + 336

Campania +248

Emilia Romagna: + 334

Lazio: + 388

Piemonte: +193

Sicilia:+ 382

Toscana: +190

Puglia: + 83

Friuli-Venezia Giulia: + 160

Marche: +42

Liguria: + 84

Calabria: +46

Abruzzo: +17

P.A Bolzano: +27

Sardegna: +30

Umbria: +20

P.A Trento: +21

Basilicata: +15

Molise: +0

Valle d'Aosta: +5

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati in totale 238.354 tamponi a fronte dei 146.725 di ieri. Il tasso di positività si attesta all'1,2% contro l'aumento di o,6% di ieri che aveva portato il dato all'1,9%.L'incremento registrato nella giornata di lunedì è stato dovuto anche al numero ridotto di tamponi effettuati nel giorno di festa.

Ricoveri e terapie intensive

I ricoveri in area medica e terapia intensiva segnavano un aumento nella giornata di ieri mentre oggi sono in aumento. In area medica sono stati registrati +21 ingressi nelle ultime 24 ore mentre in terapia intensiva i ricoveri di oggi sono +129 rispetto a ieri. La situazione ospedaliera resta sotto la soglia di allarme.

I dati sulla campagna vaccinale in Italia

Sono 89.983.819 le dosi di vaccino anti Covid somministrate finora in Italia secondo i dati diffusi dal ministero della salute nella giornata di oggi 2 novembre 2021.