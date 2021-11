Covid, le notizie di oggi, Speranza: “Vaccino ai bambini da dicembre, secondo scienziati è sicuro”

Ieri sono stati registrati oltre 6 mila nuovi casi di Coronavirus nel nostro Paese. L'incidenza è in aumento secondo l'ultimo monitoraggio dell'Iss. La zona più interessata dalla nuova crescita della curva dei contagi è il Nord Est, dove aumentano anche i pazienti positivi negli ospedali. Intanto i No Green Pass tornano a protestare in piazza, tensioni a Milano e Trieste.

In vista dell'inverno il governo punta ad accelerare sulle terze dosi e pensa alla proroga dello stato di emergenza. Si attendono anche le indicazioni della comunità scientifica rispetto a quando si potranno vaccinare anche i bambini. Secondo il ministro della Salute, Roberto Speranza, questo avverrà da dicembre. Intanto la situazione epidemiologica in peggioramento continua a preoccupare tutta Europa: in Austria il governo di Vienna ha emanato una serie di restrizioni per i non vaccinati dopo aver registrato un pericoloso aumento dei casi. In risalita i contagi anche in Germania. In Francia torna l'obbligo di mascherina nelle scuole.

0 nuovi aggiornamenti