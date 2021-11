Undici persone denunciate per il corteo dei no green pass di ieri a Milano Undici persone che hanno preso parte al corteo no green pass di ieri a Milano, dove i giornalisti di Fanpage.it sono stati offesi e spintonati, sono state denunciate a vario titolo con l’accusa di manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle forze armate.

Undici persone sono state denunciate dalla polizia di Milano per il corteo no green pass andato in scena ieri nel capoluogo di regione lombardo. I manifestanti hanno invaso e bloccato la città, senza concordare il percorso, per il sedicesimo sabato di fila. Gli undici denunciati sono accusati, a vario titolo, di manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle forze armate. Durante il corteo non sono mancati poi momenti di tensione con alcuni giornalisti di Fanpage.it, insultati e presi a calci da parte di alcuni manifestanti subito identificati dagli agenti della Digos.

Giornalisti di Fanpage.it aggrediti al corteo no green pass

È stato il giornalista di Fanpage Saverio Tommasi a ricevere gli insulti, le offese e i calci durante il corteo dei no green pass di ieri. Già prima dell'inizio della manifestazione, prevista per le 17 in piazza Fontana, il giornalista, insieme ai colleghi operatori, è stato bersagliato dagli insulti dei presenti al corteo che hanno cercato anche di afferrare una videocamera per non concedere al collega di svolgere il suo lavoro. Tra "sei una merda", "terrorista" e "venduti", Tommasi è stato preso di mira dai manifestanti che non volevano farsi riprendere e non hanno risposto alle sue domande. Una donna, invece, ha cercato di bloccare i giornalisti esclamando: "Basta, non passate più, non vi vogliono. Siete qua per mettere zizzania, meglio di no". Un altro ha tirato un calcio da dietro al giornalista di Fanpage.it ma è stato subito fermato dagli agenti in borghese che l'hanno identificato.