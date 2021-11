Covid, le notizie di oggi: governo valuta riduzione validità Green pass a 6 mesi. Terza dose, Brusaferro: “Necessaria, fase di deciso aumento dei contagi”

Le notizie di oggi domenica 14 novembre sul Coronavirus in Italia. Nessuna Regione passa in fascia gialla dopo il monitoraggio Iss. Aumentano i contagi anche tra i bambini: nella giornata di ieri sono stati registrati 8.544 casi e 53 morti. Terza dose per tutti, Bertolaso: "Non temo nuove restrizioni o un lockdown per la Lombardia. Il richiamo? garantisce immunità più a lungo". Il governo valuta la riduzione della durata del Green Pass a 6 o 9 mesi. A dicembre valutazione di nuove misure restrittive alla luce dei dati aggiornati.

Dopo 6 mesi la protezione da contagio fornita dal vaccino scendere al 50%. Resta alta la capacità di prevenire la forma più grave della malattia, ma non quella di impedire la contrazione del virus secondo gli esperti. La terza dose potrebbe garantire protezione anche per 5 anni secondo quanto confermato dal microbiologo Guido Rasi, consigliere del commissario Francesco Paolo Figliuolo.

Nel mondo è allarme quarta ondata: l'Olanda torna in lockdown parziale mentre la Russia raggiunge il nuovo record di decessi con 1.241 morti registrati nella giornata di ieri. In Guatemala record di morti in America Centrale durante 20 mesi di pandemia.

