Le province italiane che oggi hanno fatto registrare il maggior numero di contagi Covid L’elenco delle province italiane dove oggi si è registrato il maggior numero di casi Covid: dopo Roma, Napoli e Milano, attenzione a Bolzano e Torino.

È Roma la provincia italiana che oggi, domenica 14 novembre, ha fatto segnare il maggior numero di contagi Covid-19: ne sono stati 602 in 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del Ministero della Salute, da cui emerge che il tasso di positività a livello nazionale si attesta all'1,7%, con significative differenze a livello regionale e provinciale. Dopo la Capitale, nell'elenco delle province con più casi positivi a Sars-Cov-2, ci sono quella di Napoli (+494) e Milano (+353). Preoccupa la situazione a Bolzano, dove le infezioni da ieri sono aumentate di 256 unità, mentre a Trieste, diventata lo scorso ottobre l'epicentro delle manifestazioni no Green pass, se ne sono segnalati 168. Tra quelle in cui i contagi sono aumentati di meno, ci sono Savona (+2), Verbano-Cusio-Ossola (+3), Catanzaro (+4) Agrigento (+8). L'unica con zero casi registrati oggi è la provincia di Crotone.

Vediamo ora i dati delle tre province di ogni regione in cui si registra oggi un incremento maggiore rispetto al totale dei contagi nel giorno precedente, con il numero di nuovi casi e l'aumento percentuale.

Lombardia:

Brescia: +121 (+0,11%

Varese: +112 (+0,12%)

Milano: +353 (+0,12%)

Veneto:

Vicenza: +202 (+0,25%)

Padova: +178 (+0,19%)

Treviso: +166 (+0,18%)

Campania:

Napoli: +494 (+0,18%)

Caserta: +160 (+0,22%)

Salerno: +119 (+0,16%)

Emilia-Romagna:

Bologna: +147 (+0,14%)

Ravenna: +102 (+0,29%)

Forli-Cesena: +140 (+0,33%)

Lazio:

Roma: +602 (+0,20%)

Latina: +109 (+0,28%)

Frosinone: +87 (+0,25%)

Piemonte:

Torino: +206 (+0,10%)

Novara: +36 (+0,12%)

Alessandria: +30 (+0,09%)

Sicilia:

Catania: +153 (+0,19%)

Palermo: +98 (+0,11%)

Messina: +91 (+0,25%)

Toscana:

Firenze: +108 (+0,13%)

Grosseto: +56 (+0,47%)

Siena: +46 (+0,26%)

Puglia:

Bari: +40 (+0,04%)

Foggia: +28 (+0,06%)

Lecce: +25 (+0,08%)

Trentino:

Bolzano: +256 (+0,31%)

Trento: +52 (+0,10%)

Friuli Venezia Giulia:

Trieste: +168 (+0,62%)

Gorizia: +79 (+0,54%)

Pordenone: +77 (+0,32%)

Marche:

Ancona: +82 (+0,22%)

Pesaro-Urbino: +60 (+0,23%)

Ascoli Piceno: +55 (+0,42%)

Liguria:

Genova: +113 (+0,19%)

La Spezia: +38 (+0,23%)

Imperia: +34 (+0,20%)

Calabria:

Cosenza: +45 (+0,16%)

Reggio Calabria: +65 (+0,21%)

Vibo Valentia: +25 (+0,35%)

Abruzzo:

Teramo: +82 (+0,40%)

L'Aquila: +79 (+0,36%)

Chieti: +35 (+0,16%)

Sardegna:

Cagliari: +23 (+0,10%)

Sassari: +21 (+0,10%)

Umbria:

Terni: +18 (+0,13%)

Perugia: +46 (+0,09%)

Basilicata:

Matera: +35 (+0,35%)

Potenza: +24 (+0,12%)

Molise:

Isernia: +23 (+0,56%)

Campobasso: +15 (+0,14%)

Valle d'Aosta: