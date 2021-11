Covid Campania, 875 contagi e 2 morti: bollettino di domenica 14 novembre 2021 Il bollettino dell’emergenza Covid in Campania: aumentano contagi, decessi e ricoveri. Situazione al momento sotto controllo, anche se in peggioramento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 875 i positivi a Covid nelle ultime 24 ore in Campania, emersi dalle analisi di 25.463 tamponi analizzati. Lo ha comunicato l'unità di crisi della Protezione Civile della Campania, nel consueto bollettino diramato nel primo pomeriggio. Prosegue, dunque, la crescita della curva del contagio, sempre più tristemente vicina a quota mille contagi giornalieri. Sono invece due i decessi registrati: uno nelle ultime 24 ore ed un altro che invece era deceduto in precedenza ma aggiunto solo nell'odierno bollettino.

Ancora in aumento i ricoverati, che già da giorni sono tornati sopra i 300 casi: sono 20 le persone ricoverate in terapia intensiva, anche qui in costante aumento. Boom dei ricoveri in terapia ordinaria, a quota 292 persone ricoverate. Complessivamente, ci sono dunque 312 persone ricoverate per Covid in Campania. Un numero al momento ancora sotto controllo ma che non va sottovalutato: da qui gli inviti delle autorità politiche e sanitarie ad una vaccinazione costante, soprattutto ai quasi due milioni di persone nella sola Campania ancora senza neanche una dose di vaccino. Da Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, ancora un appello a fare la vaccinazione: "A breve rischiamo ospedali di nuovo pieni". Anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi avverte: "Siate responsabili, Napoli non può permettersi una quarta ondata".

Questo intanto il report sui posti letto dedicati ed occupati dall'emergenza Covid su base regionale: