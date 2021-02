Coronavirus, ultime notizie: Campania, Emilia Romagna e Molise in zona arancione. In Italia oltre 95mila morti per Covid

Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo. L’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss) lancia l’avvertimento: la gravità della malattia potrebbe essere in aumento a causa della variante inglese. Intanto l’indice Rt nazionale si avvicina a quota 1 (0,99): ragion per cui diverse Regioni da domani cambieranno colore e dovranno inasprire le norme anti contagio per frenare la circolazione del virus. Si tratta di Campania, Emilia Romagna e Molise. Ancora nessuna Regione in zona rossa. Intanto, per quanto riguarda i vaccini, si va verso il via libera ad AstraZeneca anche fino ai 65 anni.