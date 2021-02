Sono 1.677 i nuovi casi di Coronavirus in Campania: lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero pubblicato nel tardo pomeriggio. Di questi, 172 casi identificati da test antigenici rapidi. Dei positivi al tampone molecolare, sono invece 117 i sintomatici, contro i 1.388 asintomatici. Complessivamente, nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 20.893 tamponi, di cui 3.238 test rapidi antigenici.

I nuovi decessi sono 11, che portano il totale a 4.106 da inizio pandemia. Calano invece i nuovi guariti: sono 543 i nuovi soggetti negativizzati, che portano il totale a 170mila casi tondi. Il dato sui ricoveri vede invece 112 persone ricoverate in terapia intensiva e 1.289 persone nei reparti di degenza ordinaria. Complessivamente, sono 251.458 i casi totali di positività al Coronavirus da inizio pandemia (di cui 3.866 antigenici), a fronte di un totale di tamponi analizzati pari a 2.774.505 (di cui 78.529 antigenici).​

Da domani, intanto, torna la zona arancione in Campania: lo ha deciso il ministro Speranza che ieri ha firmato l'ordinanza che sposta la regione guidata da Vincenzo De Luca tra quelle a rischio moderato. Troppo alto l'indice RT della regione Campania, schizzato fino a quota 1.16 come spiegato ieri dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità: ad un passo cioè da quota 1.25, che significherebbe "zona rossa" dell'emergenza Covid. Con il ritorno in zona arancione, dunque, stop a bar e ristoranti che potranno lavorare solo da asporto e con consegne a domicilio, mentre torna l'autocertificazione per chi dovrà muoversi al di fuori del proprio comune di residenza.