Covid Italia, news di oggi: da venerdì stop a mascherine all’aperto, obbligatorie al chiuso fino al 31 marzo. Stadi pieni al 75%

Le ultime notizie e gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 9 febbraio, sul Covid-19 in Italia e nel mondo. Nel bollettino coi contagi Covid di ieri si contano 101.864 casi e 415 morti. Agenas: in Italia occupazione reparti risale a 29%, intensive al 15%. Via le mascherine all'aperto dall'11 febbraio ma con l'obbligo di tenerle sempre in tasca in caso di assembramenti, stadi pieni al 75% da marzo e discoteche che si preparano a riaprire. Speranza: "Ci sono segnali incoraggianti, con una decrescita del 30% dei casi in una settimana”. L’88,54% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale.

Nel mondo oltre 400 milioni di casi di Coronavirus e 5.76 milioni di decessi. Oms, con Omicron 500mila morti di Covid. Giappone, record di 155 morti in 24 ore. Troppi casi Covid, Parlamento in Turchia si ferma per una settimana. Usa, la governatrice di New York revoca l'obbligo di mascherine al chiuso, Fauci: "Verso la fine della fase acuta della pandemia, presto stop alle restrizioni".

