Covid Campania, oggi 7.948 contagi e 41 morti: bollettino di mercoledì 9 febbraio 2022

Sono 7.948 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 66.116 tamponi molecolari analizzati nei laboratori regionali. Lo ha comunicato nel consueto bollettino giornaliero l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania. Dei nuovi positivi, 1.899 sono emersi da 22.898 tamponi molecolari, mentre i restanti 6.049 casi positivi sono risultati tali a fronte di 43.218 test antigenici rapidi. La curva del contagio dunque si conferma in fase di rallentamento: oggi il tasso di positività è del 12,02% quotidiano.

Aumenta ancora il numero delle vittime da Covid: 41 i decessi registrati nel bollettino odierno, di cui 22 nelle ultime 48 ore e altri 19 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri: il totale delle vittime da inizio pandemia è di 9.446 persone morte per il Covid in Campania. I ricoverati per Covid sono 1.391 in Campania: di questi, 79 sono ricoverati in terapia intensiva, mentre altri 1.312 si trovano ricoverati nei reparti di degenza ordinaria. Questo il riepilogo dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 79

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.312

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto la Regione Campania nella giornata di oggi ha prorogato l'obbligo della mascherina anche all'aperto, in controtendenza dunque con le decisione del governo centrale. L'ordinanza, la numero 2 del 9 febbraio 2022, è stata firmata in mattina da Vincenzo De Luca ed è stata pubblicata nel primo pomeriggio di oggi, con effetto immediato. Decisione che De Luca aveva già preannunciato nelle scorse ore.