Bassetti contro Crisanti: “Non discuto con lui, non lo stimo perché non sa di cosa parla”

A cura di Ida Artiaco

Non accennano a placarsi le acque tra Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, e Andrea Crisanti, professore di microbiologia all'Università di Padova, già protagonisti nei giorni scorsi di una querelle a distanza sull'emergenza Covid-19. Oggi Bassetti, rispondendo a una domanda nel corso di una intervista durante la trasmissione Un giorno da Pecora su Radio Rai ha detto: "Io non discuto con chi non stimo, e Crisanti non lo stimo perché parla di cose che non sa". Poi l'affondo: "Quando parla di clinica di malattie infettive, quando parla di come si curano le persone, sono argomenti un po’ lontani da un bravissimo microbiologo, parassitologo e virologo. Per alcuni argomenti è meglio ascoltare chi vede i malati per mestiere e non chi non ne vede proprio o li ha visti solo all’università".

Lo scorso 12 gennaio, interpellato da Massimo Giletti a Non è L'Arena, era stato Crisanti a criticare duramente la proposta di Bassetti di non fornire più i dati quotidiani sui contagi, perché creerebbero nei cittadini ansia e confusione. Secondo il microbiologo quella di Bassetti sarebbe stata una dichiarazione da "analfabeta di epidemiologia. Quando lei va in autostrada – aveva spiegato l'esperto – per capire se va troppo veloce guarda l'indicatore di velocità, così sa se è in una situazione di pericolo o meno. La stessa cosa vale per la pandemia. Uno degli indicatori del cruscotto della pandemia è il numero dei casi, quindi l'incidenza e l'Rt. Il numero delle persone che finiscono in ospedale o in rianimazione è un effetto collaterale della diffusione del virus".

Bassetti da tempo chiede una semplificazione delle regole anti Covid, a partire proprio dal bollettino. "Non dobbiamo continuare a contare come malati di Covid quelli che vengono ricoverati per un braccio rotto e risultano positivi al tampone. Bisogna anche finirla col report serale, che non dice nulla e non serve a nulla se non mettere l'ansia alle persone, siamo rimasti gli unici a fare il report giornaliero", aveva dichiarato qualche settimana fa. Altro punto su cui ha premuto anche oggi in radio riguarda l'uso delle mascherine: "Stop al chiuso dal 31 marzo? Se arriviamo al 95% di persone protette la mascherina la potremo mettere in soffitta", ha sottolineato.