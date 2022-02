Bollettino Covid Italia, oggi 81.367 contagi e 384 morti per Coronavirus: i dati di mercoledì 9 febbraio In calo i casi Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 81.367, con il tasso di positività all’11,1%. È quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 9 febbraio. Ancora 384 i morti.

A cura di Ida Artiaco

I nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono 81.367, in calo rispetto a 101.864 contagi di ieri. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute di oggi, mercoledì 9 febbraio. Le infezioni da inizio pandemia salgono a 11.847.436. Le vittime sono 384: il dato porta il numero complessivo di decessi da inizio pandemia a 149.896. I dimessi/guariti sono 9.822.915 (+134.460), mentre gli attualmente positivi sono 1.874.625 (-53.175). Nella giornata di oggi sono stati effettuati 731.284 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività aumenta al 11,1% (+0,9%).

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 81.367 i casi registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese e 11.847.436 quelli registrati da inizio pandemia. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la suddivisione dei casi rilevati Regione per Regione:

Lombardia: +9.374

Veneto: +7.903

Emilia Romagna: +7.463

Campania: +7.948

Lazio: +7.996

Piemonte: +4.875

Toscana: +4.860

Sicilia: +7.159

Puglia: +4.944

Liguria: +1.963

Friuli-Venezia Giulia: +1.959

Marche: +3.213

Abruzzo: +2.064

Calabria: +1.579

P.A Bolzano: +1.007

Umbria: +1.604

Sardegna: +3.209

P.A Trento: +712

Basilicata: +911

Molise: +528

Valle d'Aosta: +96

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati eseguiti 731.284 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività è in aumento all'11,1% (+0,9%).

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Per quanto riguarda i numeri negli ospedali, anche oggi si registra un calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (-26) per un totale di 1.350 ed anche di quelli ricoverati nei reparti ordinari (-405) per un totale di 17.932.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report aggiornato ad oggi sulla campagna vaccinale contro il Coronavirus in Italia, fino ad ora sono state somministrate 131.305.433 dosi di vaccino. Ad aver ricevuto le prime due dosi o il vaccino monodose per completare il ciclo vaccinale sono state 47.817.802 persone pari a 88,54% della popolazione over 12. Altre 35.486.095 persone hanno ricevuto la terza dose di vaccino per una percentuale pari al 83,46% della popolazione oggetto di richiamo. I bambini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono 1.283.289 pari a 35,10% della popolazione 5-11 anni.