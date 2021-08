Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: incontro Governo-Parti Sociali sul green pass nei luoghi di lavoro

In leggera diminuzione il numero dei contagi giornalieri da coronavirus ma aumentano i ricoveri per covid in Italia dove nell'ultimo bollettino sono stati registrati 5.735 nuovi contagi e 11 vittime ma anche un aumento di oltre cento ricoverati. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 203.511 test, tra tamponi antigenici e molecolari: il tasso di positività si attesta quindi al 2,8%. La Regione in cui si registrano più contagi giornalieri è la Sicilia. Il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +637

Veneto: +587

Campania: +369

Emilia-Romagna: +661

Piemonte: +151

Lazio: +554

Puglia: +208

Toscana: +665

Sicilia: +822

Friuli-Venezia Giulia: +48

Marche: +151

Liguria: +135

Abruzzo: +120

P.A. Bolzano: +31

Calabria: +104

Sardegna: +303

Umbria: +115

P.A. Trento: +29

Basilicata: +24

Molise: +10

Valle d'Aosta: +11

Continua anche la campagna vaccinale anti covid con 71.703.880 di dosi somministrate mentre sono 34.453.812 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale vale a dire il 63,79 % della popolazione over 12. Per gli esperti ora serve accelerata per i giovani in vista della riapertura delle scuole, per Figliuolo serve corsia preferenziale con open day senza prenotazione. Oggi incontro tra Governo e Parti Sociali per il green pass sui luoghi di lavoro dopo il boom di Certificazioni scaricate in un giorno”. Nel mondo 202 milioni di contagi e 4.2 milioni di morti covid. In Usa la variante Lambda fa correre i contagi mentre la Variante Delta travolge l'Iran con 500 morti in 24 ore.