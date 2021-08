“La pandemia non esiste, non vaccinatevi”. Morto di Covid speaker pro Trump Dick Farrel, conduttore radiofonico di estrema destra e negazionista della pandemia, è morto di Covid-19 a 65 anni: l’uomo aveva trascorso mesi a tentare di smentire – con teorie del tutto infondate – gli allarmi del dottor Antony Fauci invitando ripetutamente i cittadini statunitensi a non farsi vaccinare.

A cura di Davide Falcioni

Dick Farrel, conduttore radiofonico di estrema destra e negazionista della pandemia, è morto di Covid-19: l'uomo – 65 anni – aveva trascorso mesi a tentare di smentire – con teorie del tutto infondate – gli allarmi del dottor Antony Fauci invitando ripetutamente i cittadini statunitensi a non farsi vaccinare. Alla fine ha contratto il virus, di cui ha sempre negato la pericolosità, ed è dopo le complicazione di una polmonite bilaterale. Poco prima di ammalarsi aveva definito il dottor Fauci, uno dei massimi virologi del mondo, come un "maniaco bugiardo che inciampa nel potere". Lo scorso giugno aveva chiesto ai suoi radioascoltatori di non vaccinarsi per nessuna ragione al mondo.

A quanto pare, come molti altri prima di lui, anche Dick Farrel ha cambiato radicalmente le sue posizioni sul virus quando si è trovato con la morte in faccia. Dopo essersi ammalato ed essere stato ricoverato ha infatti scritto un messaggio all'amica Amy Leigh. Era il 4 agosto, stava ormai per morire, quando ha digitato sul suo smartphone: "Vaccinati, questo virus non è uno scherzo, avrei voluto farlo anche io". Ormai però era troppo tardi e poche ore dopo è morto.

Farrel, originario di New York, ha condotto per anni programmi radiofonici in Florida e ha anche lavorato come redattore per l'agenzia di notizie di destra Newsmax. Era noto soprattutto per i suoi veri e propri proclami negazionisti e per aver aderito a praticamente tutte le teorie cospirazioniste emerse nell'ultimo anno e mezzo. Naturalmente era un ardente sostenitore di Donald Trump e naturalmente ogni volta che ne aveva l'occasione si scagliava contro gli scienziati e i vaccini, spiegando che il sistema immunitario era perfettamente in grado di reggere il Covid, nient'altro che una semplice influenza.