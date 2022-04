Covid, news di oggi, mappa Ecdc: tutta Italia in rosso scuro. Quarta dose di vaccino per tutti, l’Ema: “Troppo presto”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi venerdì 8 aprile 2022. Nel bollettino di ieri 69.596 casi e 149 decessi. Ema ed Ecdc frenano su quarta dose vaccino per tutti: "Troppo presto". Occupazione reparti ospedalieri stabili e rallenta la crescita dei ricoveri covid. Contagiata anche la presidente Bce Christine Lagarde. La Germania dice no all'obbligo vaccinale covid per gli over 60. Per l'Oms la variante Omicron BA.2 rappresenta oltre il 90% delle nuove infezioni nel mondo. In Cina allerta massima e lockdown per milioni di persone.

