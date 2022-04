Covid Campania, oggi 7.224 contagi e 11 morti: bollettino di venerdì 8 aprile 2022 Sono 7.224 i nuovi contagi da Covid in Campania nelle ultime 24 ore: tasso di positività di nuovo sopra il 18%. Altri 11 morti, poco più di 750 i ricoveri.

Sono 7.224 i nuovi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 39.444 tamponi, tra molecolari ed antigenici rapidi, analizzati nei laboratori regionali. Il tasso di positività resta dunque alto in Campania: oggi è del 18.31% quotidiano, più alto rispetto alla media nazionale. Dei nuovi positivi, 1.031 di essi sono emersi dalle analisi di 10.390 tamponi molecolari, mentre i restanti 6.193 dalle analisi dei 29.054 tamponi antigenici rapidi.

Sono invece undici i decessi registrati nel bollettino odierno: di questi, otto sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre altri tre sono avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Resta stabile invece il tasso di occupazione degli ospedali in Campania: sono 751 le persone ricoverate per Covid, di cui 37 in terapia intensiva e 714 nei posti di degenza ordinaria. Questo invece il report completo dei posti letto occupati e disponibili in Campania, come comunicato dal Palazzo Santa Lucia nel consueto bollettino quotidiano, che da fine marzo è passato direttamente sotto la gestione della Regione Campania con la fine dello stato d'emergenza:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 37

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 714

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

A breve intanto partiranno multe a raffica per gli over 50 che non hanno rispettato l'obbligo vaccinale in vigore: le Aziende Sanitarie Locali hanno fatto sapere che, per richiedere l'esenzione ed evitare la multa, bisognerà compilare un modulo che certifichi i motivi dell'esenzione.