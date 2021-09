Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid. Verso nuovo provvedimento per Green pass esteso a statali e aziende. Vaccino, Ema avvia studio sulla terza dose

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e il bollettino di oggi, martedì 8 settembre. Secondo il bollettino di ieri in Italia sono stati registrati 3.361 nuovi casi e 52 morti, il tasso di positività sale al 2,5% (ieri 2%) con 134.393 tamponi. La Sicilia scende sotto i mille contagi giornalieri per la prima volta dal 18 agosto. Calabria e Sardegna a rischio zona gialla. Riparte la scuola: ieri in classe sono tornati gli studenti di Bolzano. Verso Green pass esteso a statali e aziende: a breve la Cabina di Regia. Da Confindustria ok all'obbligo vaccinale sul posto di lavoro, ma chiede che i tamponi siano a carico dello Stato. Speranza al G20: "In Italia terza dose già da settembre. Si parte con i fragili", Ema avvia studio su booster sei mesi dopo seconda dose. Prosegue la campagna di vaccinazione: finora sono state somministrate 79.449.605 dosi, mentre 38.894.060 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 72,01% degli over 12.

Nel mondo 221.073.261 contagi e 4.574.705 morti. In Giappone terzo decesso dopo vaccino Moderna. In Vietnam 28enne condannato a 5 anni di carcere per non aver rispettato la quarantena.