Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, Aifa estende di tre mesi la scadenza del vaccino Pfizer, atteso decreto su aumento capienze cinema e stadi

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su vaccini e green pass di oggi, giovedì 7 ottobre 2021. Nel bollettino di ieri 3.235 contagi su 301.773 tamponi e 39 morti per Covid-19. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità l'efficacia dei vaccini a mRna resta elevata anche dopo sette mesi. "A sette mesi dalla vaccinazione non si registra una riduzione dell’efficacia dei vaccini Covid-19 a mRna nella popolazione generale". Aifa estende di tre mesi la scadenza del vaccino Pfizer-BionTech. In arrivo il decreto per aumentare le capienze massime di discoteche, cinema e stadi. Salvini: "Riaprire le discoteche al 35% è una follia".

Nel 2021 negli USA la pandemia ha ucciso più del 2020. A rivelarlo la Johns Hopkins University, secondo cui è stata superata la soglia delle 705.000 vittime complessive, il che vuol dire che rispetto ai 352.000 morti dei primi dieci mesi della pandemia, il 2021 è già l'anno più letale.

