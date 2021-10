Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: vaccino, da Ema sì a terza dose a immunodepressi e over 18

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su vaccini e green pass di oggi, martedì 5 ottobre 2021. Nel bollettino di lunedì 1.612 casi di Covid-19 e 37 vittime. L'Ema dà il via libera alla terza dose di Pfizer per gli over 18. L'Ema ha valutato anche che un richiamo del vaccino Pfizer contribuisce all'aumento della produzione di anticorpi nelle persone di età compresa tra i 18 e i 55 anni quando viene somministrato ad almeno sei mesi di distanza dalla seconda dose. Continua la campagna vaccinale: ad oggi somministrate 85.391.800 dosi in Italia. La scuola non può conoscere lo stato di vaccinazione degli studenti.

Nel mondo 235.389.736 casi di Coronavirus. Negli Usa Fauci definisce "impressionanti" i risultati della pillola anti-Covid di Merck.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti