Covid, le notizie di oggi, Oms: “Siamo nella quarta ondata: da qui a febbraio si rischiano 500 mila morti”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, venerdì 5 novembre 2021 su vaccini e Green pass. Nell'ultimo bollettino sui contagi Covid sono stati registrati 5.905 casi e 59 morti. Allarme di Ema e Oms: "Siamo in piena quarta ondata: da qui a febbraio si rischiano 500mila morti". Aumentano i contagi in Italia: crescono i cluster nel Nord-Est e aumentano ricoveri con le terapie intensive a +12,9% in 7 giorni. Il Governo valuta la proroga dello stato di emergenza e del green pass obbligatorio: la certificazione verde potrebbe restare obbligatorio fino all’estate prossima. Terza dose vaccino: entro la fine dell’anno potrebbe toccare a 50enni e personale scolastico. Il Presidente Mattarella ha ricevuto la terza dose di vaccino.

Via libera degli Stati Uniti al vaccino Pfizer per i bambini. Allarme in Germania dove si contano 194 morti in un giorno: “È la pandemia dei non vaccinati”. Nuovo record di morti Covid in Russia: 1.195 nelle ultime 24 ore. Francia verso la proroga del green pass fino al 31 luglio 2022.

0 nuovi aggiornamenti