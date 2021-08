Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid in Italia e nel mondo: terapie intensive in aumento, obbligo di green pass per i docenti

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 4 agosto. Nel bollettino di ieri 4.845 casi e 27 morti, scende il tasso di positività. Terapie intensive: la Sardegna tocca la soglia critica, ora rischia la zona gialla. Domani la cabina di regia, poi il Consiglio dei ministri. Da venerdì green pass obbligatorio per ristoranti al chiuso e piscine, da settembre verrà esteso ad aerei, navi e treni a lunga percorrenza. Continua la campagna di vaccinazione in Italia: somministrate finora 69.663.243dosi e 36.479.987 persone hanno completato il ciclo vaccinale. Vaccino ai ragazzi: ok del Comitato di bioetica, ma “no” all’obbligo. Lo studio: i vaccinati contagiati hanno un rischio dimezzato di sviluppare la Long Covid.

Nel mondo 199 milioni di casi Covid e 4.24 milioni di decessi. Oms: in Africa +89% di morti nelle ultime 4 settimane. In Iran oltre 37mila casi in 24 ore: mai così tanti. Cina, torna il lockdown in un'area di Wuhan. Coprifuoco in Marocco. A Tokyo aumentano i nuovi casi legati alle Olimpiadi. Preoccupazione in Israele, tasso di positività al 3,78%. In Regno Unito il numero dei decessi raggiunge quello di marzo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti